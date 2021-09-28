شكرا لقرائتكم خبر عن المترو ينهى استعداداته لبدء العام الدراسى الجديد بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت شركة المترو، استعداداها لبدء العام الدراسي الجديد بداية الأسبوع المقبل، مع التجهيز للدفع لقطارات إضافية فى أوقات الذروة الصباحية والمسائية لاستيعاب الزحام والأعداد الكبيرة من الركاب.

وتبدأ شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب ابتداء من السبت المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط المترو لمترو الأنفاق.

ويمكن لأى طالب التوجه لأى مكتب اشتراكات بأى محطة وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها.

ويتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.