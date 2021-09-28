شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهى بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس حيث شاركه الصلاة القس عادل توما راعي الكنيسة.



المطران سامى فوزى

وقال رئيس الأساقفة: تهب العواصف على حياتنا و تمتلئ مراكبنا الصغيرة بالماء فنصبح مثل التلاميذ فى بحر الجليل فخوف التلاميذ حقيقي حيث سيغرق القارب بكل من فيه إلى قاع البحر إذ يأتى حينها السيد المسيح ماشيًا على الأمواج فلا شىء حقيقى فى العاصفة مثل السيد المسيح الماشي على الماء كل الأمور الأخرى خيال ولكنه هو الحقيقي.



تفقد المطران سامى فوزى

وأوضح رئيس الأساقفة أن سبب آلامنا التي لا تنتهي ومتاعبنا هو تهميش الرب وجعله خيال بدلًا من التمسك به بقوة وإيمان إذ تمتلئ حياتنا بالمشاكل عندما يكون المخلص كالخيال مضيفًا: فالمخلص لا ينقذ أو يغفر خطاياك ونمتلئ حينها بالشكوك والمخاوف لأننا لا ندرك حضور المسيح الحقيقي، نعمته ومحبته وحضوره ليسوا خيالًا ولكنها حقيقة واقعية أكيدة.

واختتم رئيس الأساقفة: أصلي أن يزداد إيماننا لنرى المسيح وسط العاصفة ليس كخيال ولكن واقع نعيشه كل يوم في كل أمر يصنعه الله في حياتنا.



جانب من اللقاء

وفى نفس السياق تفقد رئيس الأساقفة مركز مؤسسة الرعاية الأسقفية التابع للكنيسة بمنطقة عرب المعمل حيث زار ورشة الخياطة والتفصيل بالمركز وحضانة الأطفال بالإضافة للأنشطة المجتمعيةالتى تقام بالمركز خاصة للمرأة.

كان رئيس الأساقفة قد دأب منذ رسامته رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية على ترأس صلوات القداس الإلهي في كنائس مختلفة لكي تصبح فرصة لتفقد الخدمة ومقابلة شعب الكنيسة عن قرب.