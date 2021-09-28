شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، إرسال رسائل بأماكن تلقى اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكترونى فى خانة طلبة التعليم العالى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تطعيم طلاب الجامعات، من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وتشمل 830 مركزا للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب تم تخصيصهم لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الشباب والرياضة.

وأضافت أنه تم بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية)، للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، بداية من أمس الاثنين، بـ1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا وبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه يتم إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأوضحت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة بأهمية تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة من قبل اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توزيع تلك البروتوكولات على كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان التى تستقبل مصابى فيروس كورونا.