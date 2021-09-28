شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فترات مناعة لقاحات كورونا بالجسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن فترات المناعة التي تمنحها لقاحات كورونا لمن تم تلقيحهم، مشيرة إلى أن لقاحات كورونا يستمر تأثيرها لمدة 9 أشهر وحتى 12 شهرا في لقاحات استرازينيكا وسبوتنيك وجونسون آند جونسون وسينوفارم وسينوفاك، أما اللقاحات مثل فايزر فتمتد 6 أشهر وتحتاج لجرعة تنشيطية".

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بحسب تصريحات للدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة إن اللقاحات آمنة وفعالة والأداة الوحيدة للوقاية من الفيروس بنسب كبيرة وتابع: ندعو المصريين للحصول علي اللقاح والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني وأضاف: "التطعيم حتي الآن مسموح بة لكل الفئات الأكبر من 18 عاما ووارد النزول بالسن حتي 12 عاما خلال الفترة المقبلة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.