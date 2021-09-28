شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى أحد المصلين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن 92 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدوا بالضرب على شاب في باحات الأقصى، ومنعوه من الصلاة، قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة.

وحولت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مدينة القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وعمدت على فرض إجراءات مشددة وتفتيش ودققت في هويات الوافدين إلى الأقصى وعرقلت وصولهم.

وكان نحو 778 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا الأقصى، أمس، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية قد بلغت حدا غير مسبوق؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المُبارك، التى كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم القدسى الشريف، بأعدادٍ كبيرةٍ وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال شهر سبتمبر الحالي، والسماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومُدانة، فضلاً عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إنّ الوزارة وجّهت الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأنّ هذه الانتهاكات مرفوضة ومُدانة، وتُمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.