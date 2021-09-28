ضبط شخص سرق آخر بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه بالقاهرة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وضبط بحوزته (مبلغ مالي – هاتف محمول "مجهولين المصدر" – سلاح أبيض).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأمكن التوصل للمجني عليه و باستدعائه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.