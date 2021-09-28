ضبط تاجري مخدرات وأسلحة نارية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية) أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، والثانى مقيم بمحافظة مرسى مطروح وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، بالتردد على دائرة قسم شرطة أول العاشر) وإتخاذ دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العاشر وبحوزتهما (بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.