ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول" وتوفير فرص عمل لهم بها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة البحيرة) و 4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول" وتوفير فرص عمل لهم بها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول ، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتوفير عقود لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعُثر بحوزته على عدد (3) جواز سفر خاصة بالشاكين وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.