رطم رأسها بالحائط.. الداخلية تكشف ملابسات قتل شقيقين لربة منزل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالجيزة.

تلقي مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بطريق فرعي من طريق (صفط اللبن / كرداسة) بدائرة المركز، وبها إصابة بجروح متفرقة بالجسم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن المجني عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) وأن وراء ارتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأن المجني عليها تركت محل إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه.

وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط، وفي وقت لاحق اكتشف وفاتها وقام والثانى بنقلها بتروسيكل بدون لوحات (تم ضبطه – ملك شقيقهما) وإلقائها بمكان العثور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.