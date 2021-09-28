بـ6 كيلو حشيش.. ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في المخدرات بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالدقهلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام كلٍ من (عاطل، "سبق اتهامه في 6 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "إطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة" - شقيقه) مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.