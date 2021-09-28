بدعوى توظيفها.. ضبط سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية) وآخران بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام المشكو في حقها بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة شحن الهواتف المحمولة والخدمات الحكومية عن طريق ماكينات نقاط البيع مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفها عن سداد أرباحها المتفق عليها أو رد أصول المبالغ .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.