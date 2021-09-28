القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، 456 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما بلغ عدد المسجلين 1843 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 814 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 107 ألف جنيه لـ 45 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و35 ألفاً و397 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه 142 ألفاً و 397 جنيهاً لـ 75 عامل من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ 5010 عمال بإجمالي 4 ملايين و965 ألف جنيه.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشآت (دوري نهاري) وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 167 منشأة أخرى، وبحث 4 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 79 منشأة، وإعادة التفتيش على 80 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، وتبقي 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 263 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 231 رخصة مزاولة مهنة لـ 231 عاملا.