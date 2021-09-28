شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأربعاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد، أنه بالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة غدا: