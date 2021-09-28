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العظمى بالقاهرة لن تتجاوز 31.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة  حتى الأحد المقبل كما يلى:

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 سبتمبر:القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة 


درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة


درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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