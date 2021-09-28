العظمى بالقاهرة لن تتجاوز 31.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء.وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الأحد المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 سبتمبر:القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة