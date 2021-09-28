شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق قوافل طبية فى مدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم الثانى لتولى الدكتور جمال سوسة رئاسة جامعة بنها وفى إطار الدور المجتمعى لجامعة بنها لخدمة أهالى محافظة القليوبية، أطلقت جامعة بنها، لأول مرة قوافل طبية مجانية لخدمة سكان مدينة العبور فى إطار الدور المجتمعى للجامعة لخدمة أهالى محافظة القليوبية وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئاسة جامعة بنها .

وأكد الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب أن القوافل قدمت خدماتها الطبية من خلال أساتذة من كلية طب بنها فى تخصصات الباطنة والعظام والرمد وذلك فى مقر نادى العبور الرياضى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وأيضا فى مقر دار المسنين بالعبور.

رافق القافلة الدكتورمحمد الأشهب عميد كلية طب بنها و الدكتور نيرمين عدلى وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة.

شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى المدينة الذين أشادوا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة كما طالبوا باستمرار هذا النوع من القوافل الطبية المجانية المتميزة.



وفى سياق متصل أكد الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمى لجامعة بنها بالعبور أن نشاط قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها قد شهد طفرة كبيرة فى مدينة العبور منذ انشاء فرع جامعة بنها بالعبور والتى تميزت بالدمج بين الآداء التعليمى المتميز وخدمة المجتمع المحيط.





















