شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير فرص عمل للمعلمين المعينين بالوزارة بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير فرص عمل للمعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام المأمورية، على أن يستمر التقدم حتى 30 سبتمبر الجارى.

وحددت الوزارة شروط التقديم في وظائف مدارس المتفوقين، موضحة أنه يجب أن يكون المتقدم من المعينين بالوزارة بمدارس التعليم العام من المرحلة الإعدادية والثانوية موضحا بصحيفة الأحوال المعتمدة للمتقدم ويشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن 50 سنة، مشيرة إلى أن التسجيل أولا على موقع الوزارة ويراعى إدخال المرحلة طبقا لصحيفة الأحوال و التأكيد على كتابة البريد الإلكتروني بدقة حيث أن جميع المخاطبات تم عن طريق البريد الإلكترونى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إرسال صورة من صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 أشهر على البريد الالكتروني ويتم تسميتها بالرقم القومي ويتم إحضار أصل صحيفة الأحوال الحديثة المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية موضحا بها المرحلة ومادة التخصص وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة حالة جنائية حديثة وكشف طبى حديث معتمد من مستشفى حكومي بعدم وجود أمراض مزمنة وذلك يوم المقابلة الشخصية.

وحددت الوزارةالتخصصات المطلوبة للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وهى " لغة عربية ولغة انجليزية ولغة فرنسية ولغة ألمانية ورياضيات وكيمياء وفيزياء وأحياء والجيولوجيا والدراسات الاجتماعية واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي والحاسب الالي وأمين مكتبة ومعلم تربية فنية ومعلم مواطنة ومعلم تربية رياضية، ومسئول شبكات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن من يرغب في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ضرورة الالتزام بالشروط الواجب توافرها وإحضار الأوراق المطلوبة وفقا لما تم تسجيله.