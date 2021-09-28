الارشيف / أخبار مصر

محافظة الجيزة: إنهاء تطوير موقف 28 قريبا للقضاء على ازدحام المرور بالرماية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إنهاء تطوير موقف 28 قريبا للقضاء على ازدحام المرور بالرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت محافظة الجيزة من إنهاء موقف 28 الجديد القريب من ميدان الرماية بحى الهرم، ليضم عددا من المواقف العشوائية والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة، حيث يتم تطوير الموقف ليضم بوابات دخول إلكترونية ومسجدا وعددا من المحال التى تخدم الركاب وقائدى السيارات.

ويضم الموقف الجديد خطوط سير لعدد من المناطق بالقاهرة والجيزة وكذلك محافظات الصعيد منها الفيوم وبنى سويف، حيث قضى الموقف على العشوائية، كذلك إحكام السيطرة على الإيرادات، ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين وأماكن الإعلانات واللوحات الإرشادية إضافة إلى إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المواقف الجديدة ستساهم فى تقليل مدة الرحلة وذلك فى اطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية لتشمل على انشاء بوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل وسوف تحقق الأنظمة الإلكترونية الحديثة التى سيتم تركيبها احكام السيطرة على المواقف .

 

IMG20210927153909_01
 

 

IMG20210927153916_01
 

 

 

IMG20210927153924_01
 

 

 

IMG20210927153928_01
 

 


 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا