شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة عين شمس: استقبلنا 2500 طالب جددا وتوفير وجبات بأسعار رمزية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن آخر الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، مؤكدا أن أهمها يتمثل فى إعادة ترتيب البنية الأساسية للكلية بالكامل، وتطعيم الطلاب الجدد والقدامى.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه يجرى أيضا مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية وتقسيم الجداول طبقا للإعداد وتجهيز المعامل الخاصة بالكلية ، قائلا :"الكلية تتزين لاستقبال الطلاب ونبذل قصارى جهدنا لاستقبال العام الدراسى الجديد على أكمل وجه".

ولفت جلال إلى أنه لأول مرة يتم الانتهاء من تطوير وتجديد وتشغيل صالة المخبوزات لتوفير وجبات للطلاب بأسعار رمزية بالكلية بعد دعمها بأحدث الأجهزة .

وأوضح أن عداد الطلبة الجديد الملتحقين بالكلية يبلغ حوالى 2500 طالب وطالبة، لافتا إلى أن الطلبة الجديد تخضع للكشف الطبى والتطعيم بلقاح كورونا فى نفس الوقت، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 80 % من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية .