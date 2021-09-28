شكرا لقرائتكم خبر عن 50.4 مليار جنيه لطرح 2.4 مليون طن من السلع الأساسية خلال العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، التوسع فى توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، حيث رصدت الخطة مبلغا قدره 50.4 مليار جنيه لتوفير نحو 2 مليون و409.8 ألف طن من السلع الأساسية خلال العام. ونستعرض فيما يلى الكميات المستهدف طرحها من السلع الأساسية خلال العام وفقا لما ورد بالخطة الحكومية: - اللحوم الطازجة 20.8 ألف طن - السكر المعبأ 1.736 مليون طن - الدواجن 28 ألف طن - الأرز المعبأ 486 ألف طن - المكرونة 139 ألف طن