شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "الجوزاء" تزين منتصف الليل فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة أواخر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف أن نجوم الجوزاء والتي تعرف أيضا بتسمية "الجبار، الصياد" أو "اورايون" تكون خلف الشمس من منظورنا على الأرض في شهر يونيو وتعود للظهور من جديد في أواخر يوليو، وفي مطلع سبتمبر تشرق نجوم الجبار ما بعد الساعة الواحدة صباحا فوق الأفق الجنوبي الشرقي في سماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن نجوم الجوزاء الآن أواخر شهر سبتمبر أصبحت تشرق عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، وقريباً ستشرق عند العاشرة مساء وبحلول شهر ديسمبر سوف ترصد في بداية الليل.

ويرجع السبب في تقدم موعد شروق نجوم الجوزاء وانتقالها من سماء الفجر نحو سماء المساء، لأن هذه المجموعة النجمية ببساطة تنحرف نحو الغرب مثل كل النجوم وذلك بسبب حركة الأرض حول الشمس فذلك يجعل النجوم تشرق مبكرة بحوالي 4 دقائق في كل يوم.

ويمكن ملاحظة أن النجوم الثلاثة ضمن الجوزاء والتي تسمى "حزام الجبار" تشير إلى موقع نجم الشعرى ألمع نجم الذي يتلألأ بعنف عندما يكون بالقرب من الأفق، كما هو الحال مع نجوم الجوزاء فإن نجم الشعرى سوف ينتقل إلى سماء المساء خلال بضعة أشهر.

بشكل عام فإن هذه النجوم جميعا ترصد في الساعات قبل الفجر في شهر سبتمبر، لذلك إذا لم تكن قد شاهدت نجوم الجوزاء في سماء الفجر فالفرصة متاحة.