شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالطباعة يطالب بتشكيل لجنة محايدة لإدارة الانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، نائب رئيس اتحاد العمال، بتشكيل لجنة محايدة لإدارة الانتخابات العمالية المُنتظر عقدها منتصف العام المقبل، ومراجعة أوراق المرشحين، مشيرا إلى أن المطلب ليس جديدا حيث إنه من المفترض تشكيل لجنة محايدة من قدامى النقابيين لإدارة الانتخابات داخل اتحاد العمال، لافتا إلى أن ذلك ليس له علاقة بالعملية الانتخابية داخل وزارة القوى العاملة، أو دور الوزارة فى الانتخابات.

وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتقدم بطلب رسمى لمجلس إدارة اتحاد العمال لطلب تشكيل لجنة محايدة تضم 5 من قدامى النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والحيادية لمراجعة كافة أوراق الانتخابات، ويشكلون لجنة للانتخابات لضمان إدارة العمال أنفسهم للانتخابات وبعيدا عن التدخلات الإدارية أو غيرها، مؤكدا أن اتخاذ القرار فى يد مجلس الاتحاد العام للعمال.

وأشار إلى أن اللجنة ستكون معنية لإدارة العملية الانتخابية ومراجعة كافة أوراقها، ثم يتم إرسال كافة الأوراق إلى وزارة القوى العاملة فى ظل الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية.

كانت قد أصدرت وزارة القوى العاملة، القرار رقم 106 لسنة 2021، والذى يُلزم كافة المنظمات النقابية (اللجنة النقابية - النقابة العامة - الاتحاد النقابی العمالي) بتحديث بياناتها وإيداع التحدیث لديها خلال ثلاثة أشهر ، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية، وتتولى الوزارة مراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة، كما تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة.