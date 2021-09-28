شكرا لقرائتكم خبر عن "لو ناوى تكتب وصية لحد".. كيفية إجراءات ايداع الوصية في الشهر العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خدمة إيداع محضر وصية مغلقة في جميع مكاتبها، ومأمورياتها مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وفى الحقيقة تقع العديد من المشكلات بين الأسر فى مسائل الإرث، وذلك لأن المورثين قبل وفاتهم يقومون بعمل أو كتابة "وصية" تقع بسببها العديد من المشكلات بين الورثة بشأن كيفية إجراءات ايداع الوصية في الشر العقاري، حيث أن هناك العديد من المستندات المطلوبة لمحضر إيداع وصية مغلق.

من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى مدحت محمد قابل – أن المادة رقم 18 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 نصت على أن: تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت في مظاريف مغلقه مختومة بخاتم المكتب الرسمي، وذلك بناءا على طلب الموصي أو من صدر منه التصرف.

وبحسب "قابل" في تصريح لـ"الخليج 365" - يقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمي بذلك، مع بيان وصف المظروف أو المحرر المطلوب إيداعه ويرفق المظروف أو المحرر بأصل محضر الإيداع ويوقع المحضر من الموثق والموصي أو ممن صدر منه التصرف أو طالب الإيداع.

-ويقوم الشخص الذى يريد أن يوصى بأي وصية مضافة إلى ما بعد الموت بكتابة هذه الوصية من نسختين، ويقوم بوضع كل نسخة من الوصية داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهذين المظروفين إلى أي مكتب شهر عقارى، فيقوم الموثق العضو القانوني بعمل محضر إيداع رسمي من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصي ورغبته فى الوصية، وأن الوصية داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شيء عنها، ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه، فمن شروط إيداع الوصية أنها سرية لا يعلم ما بها سوى الموصي فقط فهي وصية مغلقه لا يعلم أحد ما بداخلها، وبعد سداد رسوم التوثيق العادية حوالى 30 جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصي والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعة به الوصية ثم يقوم الموثق بتسليم الموصي صورة رسمية من هذا المحضر، دون أن يشتمل هذا المحضر على أي بيانات عن موضوع الوصية فهى فى كل الاحوال مغلقه لا يعلم أحد ما بداخلها حتى الموثق نفسه – الكلام لـ"قابل".

-ولا تفتح الوصية المغلقة إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الدال على وفاته، ويمكن للموصي في أي وقت أن يقوم بإلغاء الوصية أو سحب مظروفها.

بعد وفاة صاحب الوصية:

وبعد استخراج الاعلام الشرعي من حق أي واحد من الورثة المدرجين بإعلام الوراثة أن يتوجه للشهر العقاري ويطلب فتح المظروف المودعة به الوصية وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمي أيضا، واعطاءه صوره رسمية من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات الوصية، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثة مع هذه الوصية، وهل هى فى حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا فدور الشهر العقاري ينتهى عند فتح الوصية .

ملحوظة:من حق الموسى في اى وقت سحب الوصية والغائها:

يقوم بالتوجه للشهر العقارى، ويطلب استرداد الوصية ويتم عمل محضر رسمي بذلك أيضا ويتم تسليم الموسى الوصية مره أخرى، وهذا الإجراء يقوم أصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقاري ولرغبتهم في وضع الوصية فى الشكل الرسمي، لكى لا يمكن لأحد الطعن فيها وأنها صادره من الموصي من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائدة من هذه الوصية.