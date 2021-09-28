اليوم.. محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهما بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهما بالمعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل.

وكشفت الأوراق أن المتهمين هم: "فارس. م، وراضي. ي، وعماد. ط، ورضا. ر، وعماد. ف، وسامر. ا، ورامي. ف".

كما كشف أمر الاحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما "محمد. ع"، و"أحمد. ح"، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجني عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات، وأشار أمر الإحالة أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.