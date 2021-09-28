شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى مشترك كهربائى جديد.. اتبع هذه الخطوات للحفاظ على سلامة أسرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء مشترك كهربائي جديد عليك باتباع بعض الخطوات التى تضمن سلامة منزلك وأسرتك من اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء المشترك وهي كالآتي:

1- احرص على شراء نوع معروف المصدر و مطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أوتوماتيكيا

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

4-- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

7-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكرويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).