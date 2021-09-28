​​برلماني: مركز تدريب الأطباء يحسن جودة الخدمات.. واقتربنا على الاكتفاء الذاتي من الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن إنشاء مركز قومي إقليمي متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر والتدريب المستمر يعملان على رفع كفاءة كل العاملين في الحقل الطبي؛ بما يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أبو العلا، خلال بيان له، إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالاهتمام بملف تدريب الكوادر العاملة في المنظومة الصحية، يشير إلى تقدير الدولة للطاقم الطبي والدور الذي يقومون به، باعتبارهم حائط الصد لمواجهة كل الأمراض والأوبئة؛ بما يحافظ على صحة المصريين.

وقال عضو مجلس النواب: الطاقم الطبي قدم جهودًا عظيمة في الفترة الأخيرة، لا سيما بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التي نجحت مصر في مواجهتها رغم كل التحديات.

ولفت أبو العلا إلى أهمية ما تناوله الاجتماع بشأن استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر؛ خصوصًا أدوية علاج الأورام، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحيوية عن طريق الاستعانة بخبرات الشركات العالمية.

وأكد النائب أن حلم الاكتفاء الذاتي من الدواء قارب لأن يكون حقيقة، خصوصًا في ظل اهتمام الدولة بمصانع الدواء المتنوعة والتي تلبي نحو 80% من احتياجات مصر الأساسية، وكذلك الاستعداد للتصدير للخارج.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تصنيع البلازما وفق المعايير العالمية من خلال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأشاد النائب بتوجيه رئيس الجمهورية بالتدقيق الكامل في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالتنسيق بين كل الجهات المصرية المعنية والشركة الإسبانية، بما يساعد في تطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة.​