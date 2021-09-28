شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كنيسة أسوان تستقبل جثمان الأنبا هدرا للصلاة عليه ودفنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، اليوم، الثلاثاء، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسابيع، ومقرر دفنه بأسوان.

وتقيم الكنيسة الأرثوذكسية، صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، فى الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها، أنه سيصلى تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفى الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وكوم امبو وادفو ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع مع المرض، بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة.