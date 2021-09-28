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وزير الأوقاف: التعدى على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن

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القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن ديننا الحنيف قد وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة ، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي ، بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا ، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلًا ، أو بنى مسجدًا ، أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه " ومعنى كرى نهرا  أي وسعه .

 

وتابع : ويقاس على ذلك كل مجرى مائي ، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه ، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه ، وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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