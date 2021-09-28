شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. 58 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات منخفضة ومتوسطة بالإعلان الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :
الجهاز المركزى للتعمير: 63 مشروع طرق بسيناء بطول 3440 كيلومترا
رئيس لجنة مكافحة كورونا: أرجو من المواطنين عدم الاستهانة بأعراض ألفيروس
رئيس لجنة مكافحة كورونا: أرجو من المواطنين عدم الاستهانة بأعراض ألفيروس
"المعاهد الأزهرية" يبدأ تلقى طلبات راغبى الالتحاق بالصف الثالث الإعدادى
الصحة: بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقى لقاحات فيروس كورونا بـ1100 مركز
"الزراعة": الدولة تواجه بجدية تحديات تغيرات المناخ والزيادة السكانية
التعليم العإلى: مد التقدم لـ200 منحة بالجامعات الأهلية للعام الجامعى 21/22
الإسكان: 58 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات منخفضة ومتوسطة بالإعلان الأخير
بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر غدًا الثلاثاء