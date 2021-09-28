شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. 58 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات منخفضة ومتوسطة بالإعلان الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

الجهاز المركزى للتعمير: 63 مشروع طرق بسيناء بطول 3440 كيلومترا

رئيس لجنة مكافحة كورونا : أرجو من المواطنين عدم الاستهانة بأعراض ألفيروس

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أرجو من المواطنين عدم الاستهانة بأعراض ألفيروس

"المعاهد الأزهرية" يبدأ تلقى طلبات راغبى الالتحاق بالصف الثالث الإعدادى

الصحة: بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقى لقاحات فيروس كورونا بـ1100 مركز

"الزراعة": الدولة تواجه بجدية تحديات تغيرات المناخ والزيادة السكانية

التعليم العإلى: مد التقدم لـ200 منحة بالجامعات الأهلية للعام الجامعى 21/22

الإسكان: 58 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات منخفضة ومتوسطة بالإعلان الأخير

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر غدًا الثلاثاء