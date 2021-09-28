"اركب إحنا بوليس".. رحلة الـ3 محافظات لتحرير تاجر مواشي من خاطفيه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة لم يذق فيها ضباط مباحث كرداسة طعم النوم، لم يخلد أي منهم إلى النوم لتحرير تاجر مواشية من يد خاطفيه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

بجلباب مميز وعرق يتصبب من جبينه دخل "علاوي بكر" 32 سنة تاجر مواشي ديوان القسم الكائن بالقرية الذكية للإبلاغ عن اختطاف شقيقه (وليد 28 سنة) من قبل مجهولين يستقلون سيارة وأتوبيس ادعوا أنهم رجال شرطة "اركب معانا.. احنا بوليس"، واتهم "ياسر الزعيم" 29 سنة أصل إقامته مركز الفتح أسيوط؛ بسبب خلافات مالية بينهم.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء علاء فتحي والعميد عمرو البرعي.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى صحة البلاغ، وأن المتهم وشقيقه "ضاحي" خططا للواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص (سائق - عاطل- عامل - سايس) جميعهم يقيمون بالقليوبية.

تم إيفاد مأموريات إلى أسيوط والقليوبية اضطر معها المتهمون للتخلي عن المختطف حتى تمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش و3 طلقات والسيارة المستخدمة في الحادث.

المتهم الأول أقر بالتخطيط للواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه فاتفق مع 4 آخرين على تنفيذ عملية اختطافه مقابل ألف جنيه لكل منهم.

تبين أنهم احتجزوه بمنطقة مهجورة في مركز بلبيس محافظة الشرقية وأجبروه على توقيع 3 إيصالات أمانة مزقوها أثناء ملاحقتهم.

تنفس ضباط المباحث الصعداء لدى تأكدهم من سلامة المختطف الذي توجه بالشكر لرجال الشرطة بوزارة الداخلية وأمن الجيزة "لولا تعبكم ماكنتش هبقى على وش الأرض".