​​إحباط تهريب أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين معهما أسلحة بيضاء وعقاقير مخدرة، أخفاها الراكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من الإمارات وأوكرانيا، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف محمد عمر مأمور الجمرك راكبًا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمارك، تلاحظ له وجود "سيفين"، تم تكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود السيفين، وجاء تقرير المقدم محمد داود أن السلاح محظور حيازته طبقا للقانون رقم لسنة 394 لسنة 1954.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف محمد عمر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة إبراهيم شاهين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود شرائط أدوية، قام محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 64 شريطًا بهم 668 قرصًا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة.