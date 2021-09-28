أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 28 سبتمبر وحتى الأحد 3 أكتوبر المقبل.

وأضافت الهيئة، أن الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيـف ليلًا عـلى شمـال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبـري و الوجـه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأوضحت الهيئة أنه يوجد نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وأكدت الهيئة أن يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

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