شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى يعلن قبول دعاوى صحة ونفاذ عقود بيع أراضى شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، المنشور رقم 15 بتاريخ اليوم 27 سبتمبر، والخاص بقبول شهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيبع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية.

ونص القرار على أنه الحاقا بالمنشور رقم 5 لسنة 2019 الصادر بناء على ما ورد الى المصلحة خطاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى رقم 51 بتاريخ 7 مارس 2019 بشأن اجتماع رئيس الجمهورية بتاريخ 8 أكتوبر 2018 مع وزير قطاع الأعمال والمتضمن عدة تكليفات منها "عدم التصرف فى أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضى تلك الشركات الا بعد العرض على رئيس الجمهورية"، فقد ورد الى المصلحة كتاب اخر رقم 3216 بتاريخ 27 سبتمبر الجاري مرفق به خطاب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والذى تضمن التوجيه باصدار منشور توضيحى بقبول وشهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية.

جاء ذلك استثناء من أحكام المنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى للشروط الإجراءات المقررة فى المنشور.

وبناء على ذلك فأنه يتعين على مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى والمأموريات التابعة لهما قبول شهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية.