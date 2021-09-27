شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية رئيس جامعة القاهرة.. «الدراسات الإفريقية العليا» تحيى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، عقد ندوة تثقيفية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 تحت عنوان " انتصارات أكتوبر 73 وتعزيز الوعى لدى الشباب"، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر.

وصرح الأستاذ الدكتور عطيه الطنطاوى القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا أن الندوة سيديرها الكاتب الصحفى، أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وسيحاضر فيها كل من: الخبير العسكرى اللواء أركان حرب محمود خلف، واللواء أركان حرب دكتور بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطنى السابق، والسيد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

تتناول الندوة انتصارات وقصص بطولات رجال حرب أكتوبر، الذين صنعوا النصر بالحرب، وكتبوا على أرض سيناء شهادة تحريرها، وتعزيز الوعى لدى الشباب المصرى والعربى والإفربقي. تقام الندوة فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل جامعة القاهرة.