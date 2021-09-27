شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وتفاصيل جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها، أنه سيصلى تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفى الأنبا هدرا اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز81 سنة.