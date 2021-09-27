شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تطعيم 100% من العاملين بالهيئة وفروعها بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم، بالإعراب عن فخره بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة أثبتت كفاءة عالية وعائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أن تكاتف الجهود ودأب العاملين بالهيئة، كان له كبير الأثر في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما انعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن إشادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو وسام فخر على صدر كل العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، موجهًا شكره لكل العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل الجديدة.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر للعاملين بالهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي بالهيئة وعلى رأسه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، للوصول بالهيئة أن تكون أول جهة حكومية يتم تطعيم العاملين بها بلقاح كورونا بنسبة 100%، أي لكافة القوى البشرية سواء العاملين بالوظائف الطبية أو الإدارية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة أو على مستوى الأفرع وكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات.

كما ثمن الدكتور أحمد السبكي، تضافر الجهود بين هيئة الرعاية الصحية، وهيئتي "التأمين الصحي الشامل، والاعتماد والرقابة الصحية" مؤكدًا أن تضافر الجهود هو السبب في نجاح المنظومة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

فيما أثنى الدكتور أحمد السبكي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة في محافظة الإسماعيلية، باعتبارها ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما لمسه أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية، ولعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة، وعلى رأسها المجمع الطبي بالإسماعيلية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ والسريع بوتيرة العمل بالمحافظة، مؤكدًا على استراتيجية الهيئة بتقديم مستوى الخدمة الطبية اللائقة المتكاملة وبأعلى جودة لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبالشكل اللائق.