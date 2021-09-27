شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز 81 سنة.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان رسمى، أنه بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا هدرا مطران أسوان.

1 - من مواليد طنطا يوم 13 يوليو 1940 م.

2 - حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية عام 1963 م.

3 - خدم بمدارس أحد دمنهور ثم الإسكندرية (كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بسموحة).

4 - أتى إلى دير السريان للترهُّب في جمعة ختام الصوم يوم 17 إبريل 1970 م.

5 - ترهب يوم الأحد الموافق أحد التناصير.

6 - رُسِمَ قسًا يوم 22 ديسمبر 1974 م.(1)

7 - كان أمينًا لمكتبة دير السريان.

8 - تاريخ القمصية: 22 يونيو 1975 م.

9 - كان تلميذًا خاصًا لقداسة البابا شنودة الثالث في السكرتارية، مع أبونا تادرس الأنبا بيشوي (لاحقًا نيافة الأنبا بنيامين).

10 - اعتزل في قلاية خارج الدير، وكان يود أن يعيش بعيدًا عن الكهنوت والخدمة(3).

11 - تعيَّن سكرتيرًا للبابا شنودة قبل أسقفيته بشهور.

12 - في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة شئون الأديرة.

13 - أنشأ عدة كنائس، وعَمَّرَ دير الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو.

14 - له العديد من المؤلفات الأدبية

15 - يشغل عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومُقَرِّر لجنة (المراجعة الإيمانية) الفرعية.

16 - تاريخ الرهبنة له : 4 إبريل 1971 م.

17 – يعتبر من أبناء دير: دير السريان، وادي النطرون، مصر

18 - الأسماء قبل الأسقفية:

الاسم العلمانى: مهندس عادل صادق عوض الله

بعد الأسقفية: الراهب القمص جاورجيوس السرياني (جوارجيوس السرياني)

19 - تاريخ الرسامة أسقفاً: 22 يونيو 1975 م

20 - تولى المطرانية 19 مارس 2006 م وكان يشغل مطران أسوان وكوم امبوا وإدفوا، مصر ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو ويقيم في مدينة أسوان.