شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع السيارات المتهالكة بشارع ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية "قطاع العمرانية الشرقية" أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث تم رفع السيارات المتهالكة وبدون لوحات من الطريق العام بشارع ترعة الزمر، وتجريد وكنس ورفع مخلفات من طريق ترعة الزمر، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.

وفي السياق، تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة السلام بمدينة الصف، لمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الصف وإزالة أى معوقات تعترض مشروع الصرف الصحى.

ووجه نائب المحافظ خلال إجتماعه بالجهات المعنية داخل المحطة بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الإنتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتي تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة العميد علي عبدالله رئيس مركز ومدينة الصف والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام علي مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى والمهندس مصطفي محمد المشرف العام علي قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس عادل شلبي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.