شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" يبدأ تلقى طلبات راغبى الالتحاق بالصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف تعلن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى المُعتَمَد من الأزهر الشريف للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وذلك اعتبارا من غدٍ الثلاثاء الموافق 2021 /9/28وحتى الخميس الموافق 2021/10/7.

وأوضح "قطاع المعاهد" أنه يجب استيفاء الإجراءات المطلوبة فى المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد فى هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بموافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2020م والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف.

شروط الإلتحاق بالبرنامج التأهيلي:

1- ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2020.

2-أن يتقدم ولى الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق.

3- أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 70% من المجموع الكلى فى الشهادة الاعدادية العامة.

4-وأن يكون حاصلا على 70% من مجموع درجات اللغة العربية.

5- يتقدم ولى الأمر بطلب التحاق فى المدة بدءا من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه، مع ضرورة الالتزام بالحضور وفق القواعد المتبعة.

الأوراق المطلوبة:

1- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرجا رسميا منها.

2- أصل الشهادة الاعدادية العامة.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- عدد (5) صور حديثة للطالب 4×6 ويدون عليها اسمه.

5- إقرارا مُوَقَّعًا من ولى أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلى المُعتمَد من الأزهر الشريف وفق القواعد والشروط المشار إليها سابقا.

لتحميل نموذج طلب الالتحاق من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3CSeIQj