شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. إتاحة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية من سن عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأكبر في العالم، وإتاحة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية من سن عامين، بالإضافة إلى نفى الحكومة فرض 150 جنيها رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات، والتعليم العالى تعلن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة حتى مساء غد.

الإسكان: 58 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات منخفضة ومتوسطة بالإعلان الأخير

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إنه عدد المتقدمين احجز وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل فى الإعلان الأخير بلغ نحو 58 ألف مواطن.

وأوضحت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن فرز الأوراق سيبدأ خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المقبولين والمستشفيين للشروط عقب الانتهاء من أعمال الفرز.

إتاحة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية من سن عامين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة اضافة أفراد جدد على بطاقات التموين إليكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الاولى بالرعاية، يبدأ من سن عامان فأكثر وذلك لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد .

جمهورية جديدة.. الرئيس يرسم معالم التنمية فى دولة الإنجاز والقانون (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة تجهيز الفدان للزراعة فى سيناء والتى تصل إلى 300 ألف جنيه تجعل المواطنين والمستثمرين لا يرغبون فيها، متابعا: "مين من المواطنين أو المستثمرين هيدفع 300 ألف علشان الفدان يجبله 15 أو 20 ألف.. الدولة تتصدى علشان توفر وتشجع وتحقق التنمية المطلوبة وعلشان ده دورها".

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل.. الأوراق المطلوبة

تبدأ شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، حيث تعمل مكاتب الاشتراكات من 8 صباحا حتى 4 عصرا.

الصحة: 84.3 % نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية لـ 84.3% بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 254471 حتى الأن.