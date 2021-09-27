شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 58 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات منخفضة ومتوسطة بالإعلان الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إنه عدد المتقدمين احجز وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل فى الإعلان الأخير بلغ نحو 58 ألف مواطن.

وأوضحت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن فرز الأوراق سيبدأ خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المقبولين والمستشفيين للشروط عقب الانتهاء من أعمال الفرز.

وأضافت مى عبدالحميد، أن الإعلان الأخير، تضمن طرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، فى مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، فى مدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقًا لنظام التمويل العقارى، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودى الدخل، و15% لوحدات متوسطى الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، موضحة أن المدن التى زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة، سيتم بها تطبيق الأولويات، وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

كما تتضمن طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقى ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% متناقصة سنويًا.

وقالت مى عبدالحميد: فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التى سيتم التعامل وفقًا لها، للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضى الدخل، فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريًا، أما فيما يخص المواطنين من متوسطى الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، و168 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمنخفضى الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 2500 جنيه.