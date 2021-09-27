مصادرة 2.5 طن دواجن فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

أمكن ضبط مالك الثلاجة بحوزته 2.5 طن "دواجن – فليه دواجن" بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن المشكو في حقه كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.