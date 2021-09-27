حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين بمنطقة الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهي بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصان، وبحوزتهم (كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالي- سيارة "مستأجرة").

وبمواجهتهم، أقر الأول بالاشتراك مع المذكورين في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وادعاء قدرته على التوسط في تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجني عليهم، واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال ارتكابهم جرائمهم.

وأضاف بتزويره للكارنية المضبوط بحوزته لاستخدامه في النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق، وأقروا بارتكابهم 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.