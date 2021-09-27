تجديد حبس طالب متهم بالتحرش بطفلة في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس طالب متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وفتحت نيابة باب الشعرية، تحقيقات موسعة، في واقعة تحرش طالب جامعي بطفلة بمدخل منزلها، وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول الواقعة، والكشف عن أية كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة تكون قد سجلتها، واستدعاء شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفلة الذي أكد أن الواقعة كانت في بداية العام الحالي، حيث استغل المتهم عودة الطفلة من الخارج وتتبعها حتى مدخل العقار وحاول التحرش بها، وأخبرته نجلته بالحادث، كما أضاف أنه لم يقم وقت ذلك بتحرير محضر رسمي، وفوجئ بانتشار الواقعة الآن، كما أنه لم يتعرف على المتهم لأنه من خارج المنطقة وحاول البحث عنه ولم يجده.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل القبض على طالب جامعي تحرش بفتاة بمدخل عقار بمنطقة باب الشعرية منذ 6 أشهر بعد تداول منشور على "فيس بوك".

تعود الواقعة عندما تم تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور تحت عنوان ( احذروا من هذا الشخص وخلوا بالكوا من بناتكوا ضروري اللي يتعرف عليه يفيدنا بأي معلومة عنه) وتم حذفه في وقت لاحق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26/3/2021، وأمكن التوصل لوالد المجني عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة - 8 سنوات) من الخارج، ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو في حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو في حقه طالب جامعي، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.