تفاصيل سقوط شخص تخصص في تزوير أوراق الأحوال المدنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات اللواء طارق الهلالي مدير إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام احد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بأعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية، وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومي الحصول على أوراق ثبوتية لتلك المهنة، حيث يقوم بتزوير تلك المستندات وأمهارها بخاتم شعار الجمهورية وتوقيعات "مزورة" مقابل تحصله على مبالغ مالية.

كما أضافت التحريات قيام المذكور باستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها احدى المهن على خلاف الحقيقة ، وقيامه بأعداد وتجهيز مجموعة من المستندات "مزورة" يتقدم بها أصحاب الشأن ضمن استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومي "أول مرة" لإثبات مهن على "غير الحقيقة" بموجب أمهارها بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد ومزور" لعدد ( 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية "مزور" – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية "مزور" – مجموعة من الأوراق البيضاء خالية معدة للتدوين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدروها لعدة جهات حكومية "مزورة" – مجموعة من المستندات والنماذج منسوب صدروها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور"- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود العديد من المعاملات والمحادثات وصور للنماذج المضبوطة- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأضاف بمزاولته لنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وبحوزته (ماكينة لتصنيع الأختام المقلدة – جهاز لاب توب وفلاشه بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على برامج "فوتوشوب – الحفر على الجلد" لرسم صور الأختام ونماذج الأختام ومستندات مطابقة لما هو مضبوط – إسكنر لتصوير وطباعة المستندات – ماكينة لتقطيع المستندات – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود محادثات بينه وبين عملائه وصور مستندات مطابقة لما هو مضبوط -45 خاتم شعار الجمهورية منسوبه لعدة جهات حكومية مختلفة – 106 أكلاشيه لعدة جهات مختلفة – 31 أكلاشيه بأسماء أشخاص ومنشآت تجارية خاصة – مجموعة كبيرة من المستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة "مزورة" – مبلغ مالي).

وبمواجهته أمام اللواء طارق الهلالي مدير إدارة البحث اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الأول، كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.