الإسكان: محطة معالجة بحر البقر حاصلة على 3 شهادات من موسوعة "جينيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمشروعات والبنية التحتية، إن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يعتبر يوم جديد من النجاحات التي تضاف لنجاحات مصر في مجال المياه، لأنها أكبر محطة معالجة مياه في العالم، حيث تنتج المحطة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، وأكبر محطة في العالم تنتج 3.2 مليون متر مكعب يوميًا، وتكلفة المعالجة في محطة بحر البقر تصل إلى 18 مليار جنيه، إضافة إلى 4 مليارات جنيه تكلفة تحويل المصرف إلى محطة معالجة، أي تصل تكلفته إلى 22 مليار، ويصل إجمالي تكلفة المشروع بإضافة تكلفة منظومة الاستفادة والزراعة والروافع العملاقة، إلى 160 مليار، وهو يعتبر تنمية حقيقة لشبه جزيرة سيناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" عبر قناة "dmc" تقديم الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن المشروع حاصل على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الشهادة الأولى أنه أكبر محطة تنقية، والثانية لأنه أكبر محطة معالجة للملوثات، والثالثة أنها أكبر محطة تستعمل الأوزون للتعقيم، وهي أحدث تقنيات تعقيم المياه، وهذا دليل على أن مصر تحافظ على كل نقطة مياه موجودة.

وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات والبنية التحتية، أن مصرف بحر البقر كان به من 6 إلى 8 مليون متر مكعب تصب يوميًا في بحيرة المنزلة ومنها إلى البحر المتوسط، ومصر الآن تحافظ على كل متر مكعب وتعيد استخدامه، ويخرج منه 5.6 مليون متر مكعب، وباقي المياه تذهب إلى بحيرة المنزلة.

وأشار إلى أن هناك دراسة كبيرة على بحيرة المنزلة، تختص بمجال البيئة، لضمان التوازن البيئي في البحيرة، موضحًا أن الدولة تعمل على منع التلوث في البحيرة من جانب، وتضمن التوازن البيئي من جانب آخر.

وأوضح أن هذه المياه تساهم في زراعة واستصلاح 5000 ألف فدان، في أماكن مختلفة في شيه جزيرة سيناء، باستخدام الروافع والمواسير المنتجة محليًا، وهذا يؤدي إلى تنمية كاملة في سيناء بسبب مشروعات الزراعة والتصنيع المحلي وغيرها من المشاريع التي توفر فرص عمل، موضحًا أن هناك مخططًا استراتيجيًا يهدف إلى التنمية العمرانية الحقيقة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة تُبنى بأعلى جودة، ولأنه لا يوجد تنمية دون مياه فإن هذا المشروع يساهم في التنمية في المجتمعات العمرانية في سيناء، إضافة إلى شبكة الطرق الجديدة، وشبكة توزيع الكهرباء.

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