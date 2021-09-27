البابا تواضروس يستقبل سفير بوروندي.. ويؤكد استمرار الكنيسة في تقديم الدعم لشعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، سفير جمهورية بوروندي في القاهرة السفير شيخ رشيد.

عبر السفير البوروندي خلال اللقاء عن تقدير الحكومة البوروندية للخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البوروندي من الناحيتين الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى نجاح المدرسة الفنية التي أنشأتها الكنيسة القبطية هناك، معربًا عن أمله في بناء مزيد من المدارس وإنشاء مستشفي أيضًا.

ومن جهته أكد قداسة البابا عن استمرار الكنيسة في تقديم الدعم التعليمي والصحي للشعب البوروندي وآملًا في أن تظل المشروعات التي تقوم بها الكنيسة هناك فعالة ونافعة للشعب البوروندي.

وفي ختام الزيارة قدم السفير الضيف دعوة لقداسة البابا لزيارة بوروندي.