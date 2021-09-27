غدًا.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز مطران أسوان بكاتدرائية العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة صلوات تجنيز نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث سيصلي تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم – أنه سيتم نقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وأشار القمص موسى إبراهيم إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون عمودًا من أعمدة الكنيسة وعضوًا من أعضاء المجمع البارزين، نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بحاجر إدفو، بعد أن أثرى الكنيسة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، مقدمًا أنموذجًا حقيقيًّا سواءً في حياة الرهبنة أو في خدمته الرعوية، مقدما خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو ولكل أبنائه ومحبيه.

وفي سياق متصل، نعت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

وتقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ.

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