شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا مطران أسوان: ظل يخدم حتى النفس الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان وأحد شيوخ المجمع المقدس.

وقدم رئيس الأساقفة العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني وشعب الكنيسة القبطية مؤكدًا أن المطران الراحل خدم الكنيسة حتى النفس الأخير، حيث عاش راهبًا وانتقل ناسكًا يخدم ويعمر في كنائس أسوان.

وصلى رئيس الأساقفة للمطران الراحل أن ينيح الله روحه في فردوس النعيم وأن يسكب عزاء سمائيًا في قلب عائلته ومحبيه وتلاميذه.