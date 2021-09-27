شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تستعد مبكرا لاستقبال موسم الشتاء لمواجهة سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اجتماعا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل، ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية والسادة مديرى الافرع على مستوى محافظة القليوبية.

واستعرض مجاهد خطة الشركة والاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

كما شدد رئيس شركة مياه القليوبية على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الامطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، إلى أنه تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 212 معدة، بالإضافة إلى 74 طلمبة غاطسة، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 2836 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 174 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف، أن قطاعات الشركة وتشمل التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ، قامت بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.

وأشاد «مجاهد» بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا على ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأوضح «مجاهد» أن تلك الاستعدادات تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار، والتى تتمثل فى تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

وأوضح مجاهد أنه تم تنفيذ عدد 2898 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، حيث تم تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر- إسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار.