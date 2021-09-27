شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل السفيرين الإندونيسى والبوروندى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الاثنين، فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير لطفى فاروق السفير الإندونيسى الجديد فى مصر على رأس وفد دبلوماسى.

وحرص السفير على التعرف على قداسة البابا، وتقديم نبذه عن بلاده والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأشار إلى الاحتفال المرتقب بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى سفير بوروندى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين، سفير جمهوريةبوروندى فى القاهرة السفير شيخ رشيد.

وعبر السفير البوروندى خلال اللقاء عن تقدير الحكومة البوروندية للخدمات التى تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البوروندى من الناحيتين الصحية والتعليمية. مشيرًا إلى نجاح المدرسة الفنية التى أنشأتها الكنيسة القبطية هناك، معربًا عن أمله فى بناء مزيد من المدارس وإنشاء مستشفى أيضًا.

ومن جهته أكد قداسة البابا عن استمرار الكنيسة فى تقديم الدعم التعليمى والصحى للشعب البوروندى وآملًا فى أن تظل المشروعات التى تقوم بها الكنيسة هناك فعالة ونافعة للشعب البوروندي.

وفى ختام الزيارة قدم السفير الضيف دعوة لقداسة البابا لزيارة بوروندي.